L'ouragan Dorian déferle sur les Bahamas : cinq chiffres qui montrent qu'il est "hors norme"

Avec des vents moyennés sur une minute de l’ordre de 295 km/h et des rafales estimées jusqu’à 360 km/h, l’ouragan Dorian est plus puissant que Maria (280 km/h) et Irma (290 km/h) qui avaient ravagé les Petites Antilles en septembre 2017 et qui faisaient référence en matière d’ouragans exceptionnels. Seul Allen en 1980 a été plus puissant avec des vents moyens de 305 km/h, Dorian est donc le 2ème ouragan le plus puissant de l’histoire dans l’Atlantique.