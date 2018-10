La commune de Montignac souffre de la sécheresse

A Montignac, dans la Dordogne, la sécheresse fait des ravages. Mais ce sont les bêtes qui en souffrent le plus. Pour preuve, Pierre-Henri Chanquoi, un jeune éleveur de bovins à Grèzes, a du mal à nourrir ses limousines. Il a déjà écoulé un tiers de son stock prévu pour l'hiver. La sécheresse a d'importantes conséquences financières sur son exploitation. Du côté de Pascal Secondat, producteur de lait bio à Montignac, sa récolte de maïs est réduite de moitié cette année 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.