La mairie de Paris déclenchera le niveau 3 sur 4 du Plan canicule lundi

"En cas de passage au niveau 3 'Alerte canicule', la Maire de Paris déclenche une cellule de crise canicule. Cette cellule de crise coordonne les interventions de terrain et assure la collaboration avec la préfecture de région et l’ensemble des partenaires internes et externes de la Ville", lit-on sur le site de la ville. "La cellule centrale de crise canicule regroupe la cellule de régulation sociale, d’inscriptions en salles rafraîchies, la cellule de régulation sanitaire et de transports en salles rafraîchies ainsi que la cellule 'Ne Répond Pas 4 fois' (si le téléopérateur ne parvient pas à joindre une personne inscrite après 4 tentatives en 48 heures, il alerte la cellule NRP4)."





Elle active également une plateforme téléphonique chargée de contacter les personnes inscrites sur le fichier Chalex (chaleur extrême), et de vérifier si elles sont en bon état de santé. De lundi à jeudi prochain en journée, le mercure ne devrait pas descendre en-dessous des 30°C dans la capitale. Il pourrait d'ailleurs se rapprocher des 40°C jeudi.