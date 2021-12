La météo ce week-end : amélioration progressive avec le retour des éclaircies et de la douceur

Les conditions dépressionnaires de ces derniers jours vont laisser progressivement place à un temps plus stable grâce au retour des hautes pressions. Celles-ci vont gagner du terrain au cours du week-end avec à la clé, la fin des précipitations et le retour d’éclaircies. Dans le même temps, la douceur va revenir avec des températures repassant partout au-dessus des normales de saison.

L’amélioration sera malgré tout plus ou moins rapide selon les régions. Ainsi, le temps sera sec dès samedi matin du nord de la Seine au Grand Est et des régions centrales jusqu’aux Alpes avec un ciel offrant de belles éclaircies. Il sera même totalement dégagé dans les régions méditerranéennes sous l’effet du mistral et de la tramontane. Pendant ce temps, les conditions demeureront plus mitigées dans l’ouest avec quelques averses encore possibles de la Bretagne à la Gironde tandis que les précipitations seront plus continues à proximité des Pyrénées avec de la neige dès 1100 m et un fort vent de nord sur les Pyrénées.

Dimanche, le soleil fera son grand retour dans le sud-ouest et notamment au Pays Basque, après 48 heures de temps agité. Ce ciel dégagé se maintiendra également près de la Grande Bleue et progressera en direction du Jura. Ailleurs, il sera plus chargé avec tout de même quelques trouées de la Bretagne à l’Auvergne. C’est finalement le quart nord-est qui sera le moins bien loti avec un ciel menaçant et quelques pluies possibles des Ardennes à l’Alsace.