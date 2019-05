La neige a fait son retour dans les montagnes de Savoie

Le réveil était glacial en Savoie ce 6 mai 2019. En effet, personne ne l'avait imaginé dans la vallée savoyarde. À Bessans, à 1 730 mètres d'altitude, la neige vient jouer le trouble-fête. La nature est parfois capricieuse, car les températures sont descendues jusqu'à six degrés au beau milieu du printemps. Toutefois, le soleil a fait son retour dans l'après-midi, de quoi donner le baume au cœur aux montagnards.



