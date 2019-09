La pluie, de retour à Montpellier

La pluie arrive enfin dans la région montpelliéraine. Avec un été caniculaire, la récolte de l'après-saison est catastrophique. Le sol est sec et dur comme du béton et la qualité des pommes de terres n'est pas au rendez-vous. Un jardinier a même dû arroser ses arbres fruitiers pour avoir de maigres fruits. Sur les marchés, les commerçants et les clients ne se plaignent pas de cette fraîcheur inopinée et encore moins de faire leur course sous la pluie.



