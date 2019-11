La tempête Amélie attendue dans la nuit de samedi à dimanche sur la côte Atlantique

La première "tempête d'automne" approche des côtes françaises. Selon les prévisions de Météo France fournies vendredi, la tempête baptisée Amélie va aborder la façade Atlantique "en deuxième partie de nuit de samedi à dimanche", avec des rafales atteignant 110, 120 voire localement 130 km/h.

Les vents tempétueux sont attendus notamment dimanche matin dans le sud-ouest du pays, notamment en Gironde et en Charente-Maritime. Les rafales pourront atteindre 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres, et entre 60 et 90 km/h dans le reste du pays, selon Météo France.