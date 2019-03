Le Casset prend un air printanier

Les beaux jours arrivent. Au Casset, dans les Hautes-Alpes, la neige s'accroche encore sur les sommets des montagnes. Cependant dans la vallée, la glace a fondu sur le bord du lac et la nature s'est éveillée. Pour profiter du soleil et de la douceur, les habitants sortent leurs chaises longues. Les promeneurs, de leur côté, ne ratent pas l'occasion d'admirer le paysage.



