Le coup de sirocco apporte une journée estivale en Corse

JT 13H - En Corse, le climat est digne d'un plein été en cette fin de mois d'octobre. De quoi réjouir les touristes et les habitants qui peuvent s'offrir quelques séances de baignade en mer.

Grâce au sirocco, un vent chaud et sec en provenance du Sahara, la Corse bénéficie de températures estivales ce 23 octobre 2019. Avec une eau à 24°C, l'occasion est parfaite pour les habitants et les touristes pour sortir leurs maillots et profiter de ce beau temps éphémère. Les baignades, les constructions de châteaux de sable, les randonnées et les balades en short sont au programme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.