Le Pas-de-Calais placé en vigilance orange vagues-submersion

JT 13H - En raison d'une importante dépression couplée à de fortes marées, de grosses inondations pourraient survenir dans le Pas-de-Calais. La préfecture de la Manche appelle à la prudence.

Avec un coefficient de marée élevé (113) et des rafales de vents allant jusqu'à 90 km/h, le Pas-de-Calais pourrait faire face à d'importantes inondations. A Wimereux, la digue est prise d'assaut par de grosses vagues, les habitants ont déjà les pieds dans l'eau. Ce 29 septembre 2019, le département a été placé en vigilance orange vagues-submersion. La mesure pourrait s'étendre à l'ensemble des départements côtiers de la Manche.



