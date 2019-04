Le soleil fait son retour sur la Côte d'Azur

Après une période de pluie et de mauvais temps, le week-end s'annonce radieux sur la Côte d'Azur, notamment à Antibes. Le vent a chassé les nuages et le soleil a fait son retour. Les vacanciers et les commerçants ont retrouvé le sourire. Sur la plage, la vente de glaces, qui annonce l'arrivée de l'été, a commencé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.