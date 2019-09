Le vrai du faux sur les cyclones

JT 20H - Ce mardi 3 septembre 2019, notre journaliste, Alexia Mayer, nous démêle le vrai du faux concernant les cyclones et leur évolution dans le futur.

Les cyclones sont-ils beaucoup plus nombreux qu'auparavant ? Seront-ils toujours plus violents, puissants et dévastateurs ? Est-ce dû au réchauffement climatique ? Avec notre journaliste, Alexia Mayer, nous vous donnons quelques éléments de réponse et des explications sur ces phénomènes météorologiques.



