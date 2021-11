Les images des premiers flocons de neige dans les Vosges

MÉTÉO - De nombreux centimètres de neige sont tombés dans les Vosges vendredi 26 novembre au soir, les premiers de la saison, dont habitants et touristes ont pu profiter. En tout, onze départements sont passés en vigilance orange neige-verglas.

Avec plusieurs perturbations qui traversent la France ce week-end, des chutes de neige sont prévues tout le long de la frontière est de l’Hexagone et dans les Pyrénées, ainsi que jusqu’en plaine sur le Grand Est, la Bourgogne-France-Comté, les Hauts-de-France et la Basse-Normandie, relève Météo-France.

Onze départements sont même passés en vigilance orange neige et verglas ce samedi 27 novembre après-midi : l’Ain, l’Ariège, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, l’Isère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Savoie et la Haute-Savoie. De nouvelles chutes de neige sont à prévoir en soirée samedi et dans la nuit sur l’ensemble des massifs de l’Hexagone. Ces chutes devraient se poursuivre jusqu’à lundi matin, même si leur intensité va décliner. Parmi les régions les plus enneigées, Les Alpes et le Jura, qui vont enregistrer 20 à 40 cm au-dessus de 800m et 5 à 10 cm dans les vallées, mais aussi les Pyrénées où 40 à 60 cm sont attendues au-dessus de 800m et 10 à 20 cm au-dessus de 500m. On compte aussi plusieurs dizaines de centimètres sur les hauteurs du Massif central et de la Corse.

"C'est magique"

Les Vosges, elles, devraient attendre jusqu’à 30 à 40 cm de neige à plus de 500m au cours du week-end. Samedi matin, elles se sont déjà réveillées toutes blanches : jusqu'à 20 centimètres de neige sont tombés dans la nuit du 26 au 27 novembre. Cela n’a pas découragé les promeneurs matinaux, bien décidés à profiter du paysage au bord du lac de Gérardmer. "On est là pour l’affronter, on l’attendait, glisse l’une d’elle dans le reportage du 13H de TF1 en tête d’article. On a pu en profiter un peu l’année dernière, on espère maintenant qu’elle va tenir."

La neige devrait en effet bien s'installer : la température ne devrait pas dépasser le zéro degré avant mercredi prochain. Un régal pour un groupe d'amis qui passent le week-end ici à Gérardmer. "C’est magique", témoigne l’une des touristes. Plus loin et plus calme, une mère et sa petite fille, accompagnées de leur chien, sont bien concentrées sur leur premier bonhomme de neige de la saison. "Ça amène beaucoup de joie et de liberté, et du coup, dans ce contexte-là, c'est vraiment cool de pouvoir sortir et ne pas se préoccuper de quoi que ce soit", explique la jeune femme. Ce joli manteau blanc devrait encore s’épaissir puisque la neige continuera de tomber toute la journée dans les Vosges.

TF1 | Reportage E. Payro, C. Hanesse

