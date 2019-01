Les Lillois se sont réveillés sous une épaisse couche de neige

La neige est fortement tombée à Lille où il est tombé jusqu'à quinze centimètres par endroit. Les Lillois, peu habitués à voir autant de flocons, sont un peu embêtés, notamment ceux qui doivent aller au travail. Les chaussées sont glissantes et les services de transport sont à l'arrêt. A Villeneuve-d'Ascq, une ambiance de station de sport d'hiver s'est installée pour le plus grand bonheur des skieurs et des enfants.



