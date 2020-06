Les phénomènes météo dangereux anticipés 7 jours à l’avance grâce à des super-calculateurs

Pourra-t-on bientôt prévoir avec exactitude la météo pour les 15 prochains jours ou même pour un mois ? Si cela semble encore futuriste, la puissance des ordinateurs et la multiplication des satellites ont rendu les outils de prévision de plus en plus précis. Ainsi, Météo France propose désormais d'anticiper avec sept jours d'avance les grands phénomènes climatiques, comme les crues, les orages, ou encore les canicules.

Un site dédié présente une carte des vigilances en cours et de leurs niveaux (vert, jaune, orange ou rouge) dans toute la France, ainsi que des prévisions pour les jours suivants, jusqu'à J+7. Par ailleurs, des cartes spécifiques sont dédiées aux vigilances à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Antilles-Guyane et en Europe. Le site offre aussi des conseils en cas de vigilance orange et rouge et détaille les différents dangers météorologiques (avalanche, canicule, grand froid, crues, neige verglas, orages, pluies inondation, vagues submersion et vent violent).