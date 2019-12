Après les tempêtes Elsa et Fabien, quelle météo pour cette semaine de Noël ?

PRÉVISIONS - Après les passages des tempêtes Elsa et Fabien ces derniers jours, la douceur sera de mise ces prochains jours à l'approche des fêtes de Noël. La météo sera plus clémente avec des températures dépassant souvent les 10°C l'après-midi les 24 et 25 décembre.

Depuis quelques jours, plusieurs départements sont touchés par d'importants intempéries, notamment l'Ille-et-Vilaine, le Finistère et la Charente ou encore la Corse. A l'approche des fêtes de Noël, le temps devrait être plus clément ces prochains jours. Selon les prévisions de Météo-France, la météo sera encore nuageuse lundi, avec des averses dans l'ouest et surtout le relief de la Corse.

Des vents violents sur les côtes corses lundi

Lundi 23 décembre, la vigilance orange pour inondations sera toujours d'actualité pour la Charente-Maritime, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère pour le risque de crues de certains cours d'eau. La Savoie est quant à elle placée en vigilance orange pour avalanches alors que les Alpes-Maritimes seront en vigilance orange pour des vents violents, tout comme la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil prédominera malgré quelques débordements nuageux. Du nord de Midi-Pyrénées, du Massif Central et de Rhône-Alpes au nord de la Seine et au nord-est, la matinée sera chargée et encore ponctuée d'averses. En journée, les ondées seront fréquentes des frontières allemandes au massif alpin. Ailleurs, les ondées s'espaceront et céderont même la place à un ciel temporairement plus lumineux de la Normandie au centre du pays. A l'ouest, après quelques éclaircies matinales, le ciel se voilera, des pluies faibles puis modérées envahiront la Bretagne, les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine dans l'après-midi.

Un réveillon placé sous le signe de la douceur

Le mardi 24 décembre, les températures seront toujours douces pour la saison, avec des averses toujours présentes sur une zone centrale du pays et des vents pouvant aller jusqu'à 80 et 90 km/h en Corse ou encore 70 km/h sur la moitié nord. Le jour de Noël sera quant à lui plus nuageux mais moins pluvieux sur l'ensemble du pays, avec des averses touchant le nord-est de l'Hexagone, avec des températures supérieures à 10°C dans l'après-midi. Les vents violents ne seront plus de la partie mais referont une apparition timide sur le littoral Atlantique jeudi 26, avec des averses touchant les côtes bretonnes, normandes et nordistes. Le 27, des épisodes de pluie seront à signaler dans le nord-est du pays, avec des températures plus fraîches, entre 4 et 6°C le matin et de 9 à 13°C dans l'après-midi. Les températures seront sensiblement les mêmes le samedi 28, alors qu'aucun épisode de pluie ne touchera la France.

