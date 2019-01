Les prévisions météo du JT de 13 heures du 16 janvier 2019

CAMEROUN

Une trentaine de voyageurs ont été enlevés en zone anglophone, ont signalé des ONG et des sources locales à l'AFP. Une zone qui fait l'objet d'un conflit séparatiste armé depuis la fin 2017, générant des combats quasiment quotidiens entre l'armée et des milices locales. Selon le calcul du centre d'analyse International Crisis Group, cette opposition aurait fait 200 morts dans les rangs des forces de défense et sécurité camerounaises, et 500 morts chez les civils.