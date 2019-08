Les tornades sont-elles de plus en plus fréquentes ?

Une tornade en soi n'est pas exceptionnelle, mais dans l'Hexagone, ce n'est pas habituel. On en compte cinq ou six par an, alors qu'aux États-Unis, le pays roi en la matière, il y a jusqu'à 1 300 par an de ces tourbillons gigantesques. Elles sont tellement énormes que des chasseurs de tornades prennent tous les risques pour les filmer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.