Lille : après la neige, place au verglas

À cause de la neige et du verglas, beaucoup de routes secondaires restent glissantes dans tous les départements du Nord, de l'Est et du Centre. À Lille, les piétons ont eu du mal à marcher. Pour ne pas tomber sur les plaques de verglas, certains ont même privilégié les routes déblayées. Avec la remontée des températures, ces dépôts de glace devraient fondre avant le retour de la neige prévu le 28 janvier 2019.



