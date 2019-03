Loire-Atlantique : le barbecue est de sortie

Avec l'arrivée des beaux jours, la bonne humeur s'installe et cela se ressent même dans les préférences alimentaires. De plus en plus de personnes veulent basculer vers des menus plus printaniers. A Clisson, dans les allées des marchés, les fruits de mer et les viandes pour les grillades ont la cote. Petit à petit, les salons de jardins sont ressortis et les repas en terrasse sont sollicités.



