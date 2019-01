Lorraine : la neige a créé une sacrée pagaille sur les routes

A Illange, dans le Nord mosellan, la neige est tombée en abondance dans la nuit du 30 au 31 janvier 2019. Ce matin, la ville s'est retrouvée sous une couche de neige atteignant les 20 centimètres. Sur les autoroutes et les routes départementales, la circulation a été difficile. Les automobilistes ont dû faire preuve de patience.



