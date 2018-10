Majorque : douze morts et un enfant porté disparu suite à des inondations

Le bilan des inondations meurtrières de Majorque continue de s'alourdir. Ce jeudi, deux corps ont été retrouvés à proximité du village d'Arta, a annoncé la Garde civile. Il pourrait s'agir de ceux d'un couple allemand disparu. Le précédent bilan faisait été de dix victimes, dont deux Britanniques et une Néerlandaise. Un enfant est toujours porté disparu. Les pluies, qui sont tombées en quelques heures sur l'est de l'île de Majorque, archipel espagnol des Baléares, ont pris tout le monde de court par leur intensité dans la nuit de mardi à mercredi. "220 litres de pluie par mètre carré sont tombés", a détaillé le gouvernement régional des Baléares.





Le village de Sant Llorenç des Cardassar, le plus touché, a été dévasté par les eaux d'un torrent, normalement asséché. Celui-ci a débordé après des pluies diluviennes et a tout emporté sur son passage. De nombreuses voitures étaient complètement détruites, des monceaux de détritus et de débris de meubles jonchaient les rues pleines de boue, des arbres étaient arrachés tandis que les riverains et de nombreux volontaires venus des villages environnant enlevaient l'eau des maisons.