Malgré des premières restrictions d'eau, "pas d'inquiétudes d'une sécheresse généralisée cette année"

19 départements français sont désormais concernés au 8 juillet par des restrictions d'eau. En ce début de mois de juillet, la possibilité d'une sécheresse interroge ; d'autant plus au regard de l'aridité exceptionnelle constatée l'été dernier. Dans un bilan publié ce mercredi, Météo France estime que les sols d'une partie de la France (quart nord-est) sont plus secs qu'en temps normal voire "extrêmement secs". Le document précise aussi que malgré une pluviométrie excédentaire sur le territoire français en juin, "les sols se sont nettement asséchés sur une large moitié nord et est du pays" lors des trois derniers mois. Cet état des lieux se situe dans la continuité de l'estimation du ministère de la Transition écologique qui, en mai dernier, tablait sur une possible exposition de la moitié des départements français (53) à des degrés divers à un risque de sécheresse estivale.

Un bémol important : le centre-est du pays, "du Lyonnais à l’Alsace en passant par la Bresse et la Bourgogne". Selon Guillaume Woznica, il a été le plus touché par "la sécheresse historique de l'an passé. Les niveaux des nappes phréatiques ont atteint des niveaux exceptionnellement bas. Il aurait fallu plus d’eau qu’ailleurs. Or l’hiver et le printemps y ont été un peu moins humides que dans le reste de la France", précise Météo France. Le déficit d'humidité des sols superficiels y affiche des valeurs inférieures à la normale de 30 à 40%, localement plus de 50%. Cela explique que certains départements, comme la Côte d'or, aient adopté des mesures pour restreindre la consommation d'eau. Le risque d'assister à une sécheresse notable dans cette partie du pays "existe" surtout au vu des prévisions qui "annoncent un été sensiblement plus chaud et plus sec que la normale." Mais d'une manière globale, les experts ne nourrissent que peu "d’inquiétude" quant à une "sécheresse généralisée" cette année. Il s'agirait plutôt d'un phénomène "très localisé", le "déficit de pluie et l’excédent de chaleur attendue se situant à des niveaux raisonnables."