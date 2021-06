Météo : 25 départements en vigilance orange aux orages violents

Après les fortes chaleurs, les orages arrivent. Météo-France a placé ce mercredi 25 départements du centre et de l'ouest de la France en vigilance orange, en raison de la mise en place d'une "évolution orageuse de plus en plus marquée".

"En début d'après-midi, des orages vont remonter par le sud Bretagne puis se renforcer sur les Côtes d'Armor, l'Ille et Vilaine, la Manche et le Calvados. Sur ces 4 départements, de forts orages pourront se produire cet après-midi et ce soir avec des chutes de grêle et une intense activité électrique", affirme Météo-France.

"Ce soir et la nuit prochaine, d'autres orages violents vont remonter à partir du Pays Basque et s'étendre vers l'ensemble de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, une partie du Limousin, la région Centre, l'Anjou puis le sud de la Normandie. Ces orages pourront donner également des chutes de grêle et une intense activité électrique. Ils donneront en plus de brusques rafales de vent, atteignant localement les 100 km/h", prévient l'institut. "L'activité de ces orages va progressivement faiblir dans la nuit et ils arriveront légèrement atténués sur la région parisienne", peut-on lire sur le site de Météo-France.