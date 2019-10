Météo : alerte aux orages dans 37 départements

JT 20H - L'alerte est lancée par Météo France dans 37 départements. De violents orages venus de l'ouest se sont abattus depuis le début de l'après-midi, et cela devrait durer encore plusieurs heures.

Après une fin de semaine estivale, l'Hexagone est traversé par une ligne orageuse venue de l'ouest. Dans toutes les régions touchées, on a assisté à des pluies torrentielles et des vents tempétueux. Inondations, arbres arrachés... Les dégâts sont impressionnants. Ce lundi soir, 37 départements sont toujours en vigilance orange.



