Météo : au balcon ou au tison, où allez-vous passer le week-end de Pâques ?

Le jaune sera incontestablement la couleur du week-end avec un soleil dominant dans la plupart des régions. Samedi, il fera beau partout avec simplement quelques jolis cumulus sur les Pyrénées ainsi que des régions centrales jusqu’à l’est du pays. Comme en été, ils pourront éventuellement donner une petite averse voire quelques coups de tonnerre en deuxième partie d’après-midi, sans remettre en cause le caractère agréable voir estival de la journée. Le vent de nord-est près de la Manche et d’est en Méditerranée sera sensible et soufflera entre 50 et 70 km/h.