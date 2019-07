Météo : après un court répit, les températures vont repartir à la hausse en fin de semaine

Ce mardi encore, les valeurs seront supérieures aux seuils de canicule dans les départements méditerranéens avec pas moins de 24°C au réveil à Nice, 23 à Marseille ou encore 22 à Nîmes et Montélimar. Ailleurs, le lever du jour s’annonce bien moins étouffant avec 9 à 18°C, de la Normandie à la côte atlantique et au Dauphiné. En cours d’après-midi, la chaleur demeurera écrasante dans le sud-est avec encore 38°C à l’ombre du Languedoc à la basse vallée du Rhône, alors que les températures n’excéderont pas 20 à 23°C en bord de Manche et 25 à 28°C ailleurs.





La journée de mercredi marquera la fin de canicule dans le sud-est avec des températures qui perdront en moyenne 2°C en 24 heures. Bien qu’encore élevées, les valeurs seront plus classiques pour un début de mois de juillet avec avec 30°C sur la côte d’Azur, 32 à Collioure et 34 à Montpellier. Plus au nord, elles seront de saison avec une relative fraîcheur en cours de nuit (12°C à Caen et Lille, 15°C à Paris et Strasbourg) et une chaleur raisonnable l’après-midi (26°C en Lorraine et en Île-de-France et 28°C à Nantes et Mulhouse). Dans le même temps, elles s’orienteront déjà à la hausse dans le sud-ouest avec plus de 30°C à l’ombre.