Nouvelle vague de chaleur : "Un épisode moins intense que 2019 mais pas moins remarquable" Photo prise le 30 juillet 2020 à Montjean-sur-Loire. − JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

La France va étouffer. Un épisode de chaleur s'installe aujourd'hui et pour plusieurs jours. Pour y voir plus clair sur l'intensité de la vague qui va se prolonger, et alors que 45 départements ont été placés en vigilance orange, LCI a interrogé Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France.

LCI : La vague de chaleur à venir est-elle vraiment particulièrement remarquable ? Sébastien Léas : Oui, il ne fait aucun doute qu'elle n’est pas ordinaire. Elle va durer quasiment une semaine et concerner une majeure partie du pays, même s’il restera quelques poches de fraîcheur dans le nord-ouest. L'indicateur thermique, calculé à partir des données de trente points d’observation disséminés en France (Brest, Lille, Paris, Marseille…) devrait être aux alentours des 27-28 degrés. C’est énorme en fait. A cette période de l’année, il se situe plutôt autour des 21 degrés en temps normal. Durant la semaine à venir, tout le territoire ou presque va en moyenne dépasser de 7 degrés les normales de saison. Localement ce sera même de 10 ou 15 degrés. La barre des 40 degrés devrait être franchie tout au long des prochains jours. C’est extrêmement chaud.

Une sécheresse météorologique durable - Sébastien Léas

Ce phénomène météorologique va-t-il accentuer la sécheresse et mettre certaines régions dans une situation délicate ? Plusieurs parties du territoire sont déjà sous tension, notamment dans la moitié nord. Le printemps a été très sec, la période de recharge insuffisante. Il existe un déficit pluviométrique assez important depuis plusieurs mois sur la majeure partie du pays. On constate déjà un stress hydrique au niveau des sols avec un été globalement chaud, sans précipitations durables. Une telle poussée des températures, comme celle à venir, va aggraver encore plus ce constat. Au niveau des nappes phréatiques, les réserves demeurent suffisantes pour l'instant. En revanche les sols sont déjà très secs sur la majeure partie du pays. Sur la moitié nord par exemple, le printemps a été extrêmement ensoleillé. De mars à mai, la ville la plus ensoleillée de France était Le Touquet (Hauts-de-France). Ça peut arriver sur un mois qu’une ville du nord dépasse les villes du sud mais sur une saison entière c’est beaucoup plus rare. Cela montre la faiblesse des précipitations jusque-là. A Paris il n'est tombé que 11 millimètres de précipitations depuis le début de l’été ! On est sur une sécheresse météorologique durable.

Comment se situe la vague de chaleur à venir par rapport à celles que l'on a connu en 2003 et 2019 ? Les canicules de 2003 et 2019 sont historiques pour des raisons différentes. En 2003, elle était très intense mais surtout extrêmement longue (2 semaines). Il y a eu 70 000 morts en Europe, 15 à 20000 morts en France. L’année dernière, les canicules de fin juin et fin juillet étaient de plus courte durée mais avec des indicateurs thermiques bien plus élevés. On a battu plusieurs records, celui du pic national est passé de 44,4 à 46 degrés. Dans certaines villes, le record historique a été battu de 4-5 degrés. L’épisode de chaleur à venir ne sera, a priori, ni aussi long qu’en 2003 ni aussi intense qu’en 2019. Il n’en reste pas moins remarquable.