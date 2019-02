Météo : le printemps arrive dès aujourd’hui !

Dès ce jeudi après-midi, les maximales dépassent partout la barre des 10°C, avec jusqu’à 13°C dans la moitié nord, comme à Paris, Reims, Orléans et Nantes et entre 14 et 18°C au sud, de Grenoble jusqu’à Biarritz. Vendredi, les valeurs seront identiques alors qu’elles gagneront un ou deux degrés pour le week-end avec jusqu’à 14°C en Île-de-France, 15 ou 16°C dans les régions centrales et localement près de 20°C en Aquitaine. Ainsi, les températures seront dignes d’un début avril voire même d’un début mai entre les Landes et le Pays Basque. Après une baisse sensible en début de semaine prochaine, une nouvelle hausse est attendue dès mercredi avec des valeurs probablement plus élevées que celles prévues ce week-end.