Météo : cinq départements du nord en vigilance orange pour vents violents

Le vent le plus fort concernera la mi-journée ou le début d'après-midi, mais il ne faiblira franchement qu'en fin de journée. Les rafales les plus marquées sont comprises entre 100 et 110 km/h dans l'intérieur, voire 120 km/h localement. Des rafales à 120 voire 130 km/h sur les caps exposés sont possibles sur le littoral, précise Météo France dans son bulletin.





A noter que sur les départements alentours en vigilance jaune, les rafales atteindront généralement 80 à 100 km/h, mais pourront dépasser très localement les 100 km/h.