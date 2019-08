Des cultures ravagées par la grêle en Champagne

Vendredi 9 août, l'après-midi a été calme, mais quatre départements dont la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute Savoie étaient en vigilance orange aux orages. Des grêlons, parfois de la taille d'une balle de ping-pong, ont ravagé vergers, vignobles et champs de maïs en Champagne. Par endroits, ils viennent même compromettre la récolte.



