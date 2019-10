Météo : en plein mois d'octobre, un coup de sirocco apporte une journée estivale en Corse

JT 13H - En Corse, le climat est digne d'un plein été en cette fin de mois d'octobre. De quoi réjouir les touristes et les habitants qui peuvent s'offrir quelques séances de baignade en mer.

Grâce au sirocco, un vent chaud et sec en provenance du Sahara, la Corse bénéficie de températures estivales ce mercredi. Avec une eau à 24°C et une température extérieure à 30°C, l'occasion est parfaite pour les habitants et les touristes de sortir leurs maillots de bain et profiter de ce beau temps. Baignades, constructions de châteaux de sable, randonnées ou encore balades en short, le programme est digne d'un mois d'août. Mais mieux vaut ne pas ne réjouir trop rapidement : la pluie devrait faire son retour dès jeudi.