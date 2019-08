Météo : encore des records de chaleur

Alors que nous ne sommes plus en période de canicule dans l'Hexagone, il a fait encore très chaud ce lundi, surtout dans le nord et le centre. À Limoges, Montélimar et Reims, les températures ont respectivement atteint 37°C, 36°C et 33°C à l'ombre. Cette vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu'à mercredi.



