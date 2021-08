Ouragan Ida : 16 ans jour pour jour après Katrina, la Louisiane se prépare au pire

Il pourrait à ce moment-là devenir "un ouragan majeur", "extrêmement dangereux", charriant potentiellement des vents à plus de 200 km/h, a prévenu le NHC. Les rafales attendues devraient même atteindre 250 km/h. Les cumuls de pluie pourraient atteindre 500 mm, soit presque le cumul annuel moyen des pluies à Paris. Le président américain Joe Biden a approuvé une déclaration d'état d'urgence pour la Louisiane afin d'apporter une "assistance fédérale". La Maison-Blanche a promis qu'elle suivrait "avec attention cette situation et sera tenu informé des développements pendant le week-end", selon son porte-parole.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a estimé que l'ouragan Ida était "un défi extrême pour notre État". Un défi de plus pour les 4,6 millions d'habitants de cet État du sud-est des États-Unis confronté en plus à une nouvelle flambée de Covid-19 mettant ses hôpitaux en difficulté. Le gouverneur de Louisiane a demandé à chaque habitant de se trouver dans un abri sûr d'ici ce samedi soir et de se tenir prêts à faire face "à toute éventualité".

La maire de la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de Louisiane, a elle reconnu qu'il était trop tard pour procéder à des évacuations : "Nous n'appelons pas à une évacuation obligatoire parce que le temps ne joue pas en notre faveur. Nous ne voulons pas que les gens soient sur la route, et donc en plus grand danger", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. "La situation est bien plus grave qu'il y a six heures", a-t-elle ajouté, anticipant de potentiels dégâts. "Nous sommes du côté est, sur la trajectoire de la tempête, nous prévoyons des répercussions importantes", avait-elle tweeté un peu plus tôt.

La Nouvelle-Orléans n'a pas encore totalement pansé les plaies infligées par le traumatisme de 2005 lorsque l'ouragan Katrina avait ravagé la Louisiane, faisait plus de 1800 morts et inondant 80% de la ville après que ses digues ont cédé. La saison des ouragans (appelés typhons en Asie et cyclones dans le reste du globe) s’étire jusqu’à la fin du mois de novembre dans l'océan Atlantique, atteignant un sommet entre la mi-août et la mi-octobre.