Météo : que valent les prévisions à trois mois ?

L’été 2019 n’est pas encore là, que les prévisions l’annoncent déjà plus chaud que l’été 2018. Et même plus chaud que la normale, avec près de 1°C de plus pour la majeure partie de l’Europe, dont la France.





Certaines prévisions peuvent ainsi déterminer la tendance des trois prochains mois, jusqu’à fin août. Elles sont établies par un super ordinateur, situé à Toulouse, et capable d’effectuer 2 millions de milliards d’opérations par seconde. La puissance de calcul progresse, permettant ces prévisions, mais ce sont aussi nos connaissances des lois physiques des océans et de l’atmosphère qui progressent. Or ces lois influencent fortement la météo sur le long terme. Elles permettent donc d’établir pour cet été ce que les chercheurs appellent des scénarios.





Bien sûr, ces scénarios ne sont pas une science exacte, mais prennent en compte une marge d’erreur. "Cela ne produit pas toujours un résultat tangible, mais on a quand même plus de chance d’avoir un résultat intéressant que si on tirait une pièce à pile ou face", précise Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo France.





Parfois, les scénarios sont cependant impossibles à établir trop en avance. Pour les précipitations cet été, le super calculateur de Météo France n’a ainsi pas encore réussi à dégager une tendance : pour savoir s’il faudra emporter ou non un parapluie dans ses valises, il faudra donc encore patienter.