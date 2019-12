Fin d'alerte rouge à Mayotte après le passage du cyclone Belna

Mayotte va pouvoir reprendre son souffle. L'alerte rouge a été levée ce dimanche, après le passage du cyclone Belna au plus près de l'île française de l'océan Indien, a annoncé la préfecture locale. "Le cyclone est passé à près de 100 km des côtes mahoraises. Son rayon est de 60 km, ce qui a limité les effets à des pluies", a expliqué dans un tweet le préfet Jean-François Colombet.

Les services de l'Etat n'ont pas communiqué dans l'immédiat de bilan des dégâts éventuels causés par le cyclone, qui est finalement passé plus au large que redouté du 101e département français. L'île était exposée "à des conséquences très sérieuses", avait indiqué auparavant sur la chaîne Mayotte La 1ère le préfet Jean-François Colombet qui avait en conséquence "décidé de mettre à l'abri toutes les populations qui sont exposées". Les forces de l'ordre et les services municipaux avaient commencé dimanche matin à contacter les habitants pour évacuer les zones les plus menacées. Le cyclone Belna, qui génère des vents à 200 km/h en rafales, se trouvait à 160 km au nord-est de l'archipel.