2018, année la plus chaude jamais enregistrée en France !

Avec une température annuelle moyenne comprise entre 13,9 et 14°C, l’année 2018 vient ainsi décrocher un nouveau record avec un excédent de +1,3 ou +1,4°C en France métropolitaine par rapport à la normale établie sur la période 1981-2010. Elle vient ainsi prendre la place de 2014 (+1,2°C) tandis que la 3ème place revient à 2011 avec +1,1°C par rapport aux normes. Avec cette année qui prend directement la 1ère place du podium, ce sont désormais 9 des 10 années les plus chaudes qui ont eu lieu après l’an 2000.





Sur les 12 mois de l’année, seuls février et mars ont connu en moyenne des températures inférieures aux normales avec des anomalies respectives de -2,2°C et -0,5°C. Tout au long de l’année, les records de douceur et de chaleur se sont enchaînés avec un mois de janvier historiquement doux ou encore le 2ème été le plus chaud depuis 1900, juste derrière 2003. La douceur domine également en ces derniers jours de 2018, les températures de l’après-midi affichant même un niveau de mars ou avril jusqu’au week-end !