Météo : alerte aux vents violents en Corse

Ça souffle sur l’île de Beauté. La Corse du Sud a été placée en vigilance orange vent violent par Météo France dimanche 21 avril à 22h. Dans la soirée, des rafales de 120 km/h ont été observées à Bocognano, 83 km/h à Figari, 97 km/h à Sampolo.





"Le vent d'est, très rafaleux, va encore se renforcer pour atteindre 110 à 130 km/h sur la face occidentale de la Corse du sud, notamment les crêtes et vallées exposées, les régions autour de Sartène, Figari, le littoral occidental au sud de Propriano", prévoit Météo France, selon qui le vent devrait ensuite faiblir lundi après-midi, avant de tomber dans la soirée.





"Dans cette direction de vent, peu fréquente, observée 1 à 2 fois par an, quelques dégâts sont toujours observés", note aussi Météo France, qui rappelle quelques conseils de comportements : limiter les déplacements, ainsi que sa vitesse sur route et autoroute, ne pas se promener en forêt et sur le littoral, et, enfin, en ville, rester vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.