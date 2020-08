Alerte canicule : 15 départements en vigilance rouge, 49 en orange

CHALEUR - Météo France a placé six départements supplémentaires en alerte rouge canicule, dans son bulletin publié ce samedi à 16h. En milieu d'après-midi, les températures étaient le plus souvent comprises entre 30 et 38 degrés.

Le nord de la France est désormais lui aussi concerné par l'alerte rouge canicule. Météo France a en effet placé les cinq départements des Hauts-de-France sous vigilance maximale. Un peu plus bas, la Seine-et-Marne a également rejoint cette liste très surveillée. Ces six départements s'ajoutent aux neuf déjà concernés. Au total, quinze département sont donc désormais en alerte rouge, détaille l'institut dans son bulletin publié à 16h ce samedi 8 août. Il s'agit de l'Eure, Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et Val-de-Marne), la Seine-Maritime, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, et le Nord. 49 autres départements, allant du Sud-Ouest au Nord et Nord-Est sont quant à eux en vigilance orange canicule. A noter que le Haut-Rhin et Bas-Rhin font l'objet d'un début de suivi tandis que les autres départements figuraient déjà dans cette catégorie.

Météo France

D'après les prévisions de Météo France, la vague de chaleur "caractérisée par des nuits très chaudes voire tropicales" s'annonce durable, "au moins jusqu'à mardi" et "une dégradation orageuse marquée devrait y mettre fin, par l'ouest à partir de mercredi". "Cette canicule sera tout particulièrement sévère en Normandie et dans les Hauts-de-France et moins sévère pour les régions plus au sud", souligne Olivier Proust, prévisionniste chez Météo-France, cité par l'AFP.

Températures toujours très élevées

Voici les températures relevées ce samedi à 16 heures, suivies des minimales prévues dans la nuit de samedi à dimanche : Lille (37/22), Paris (36/23), Strasbourg (34/18), Brest (23/14), Bordeaux (32/19), Nantes (32/17), Toulouse (35/22), Lyon (37/20), Clermont-Ferrand (36/19), Marseille (32/19), Ajaccio (32/18). Cet épisode caniculaire sera durable, au moins jusqu'à mardi. Une dégradation orageuse devrait y mettre fin, par l'ouest à partir de mercredi. "La sévérité attendue de l'épisode pourrait le placer dans le Top 5 des dernières décennies", prévient Météo France. Toutefois, "loin derrière 2003 et 2006".

Les prévisions pour dimanche

Le thermomètre sera toujours au plus haut dimanche. Les nuages bas envahiront la Bretagne et une partie de la Normandie dans la nuit de samedi à dimanche. Ils se dissiperont en cours de journée laissant place à de belles éclaircies. Le scénario sera le même pour les entrées maritimes qui seront présentes sur le Golf du Lion en début de journée avant le retour du soleil. Quelques ondées pourront toucher les côtes charentaises et girondines en matinée avant que celles ci remontent vers la Vendée de manière éparse. Des ondées pourront aussi sévir du coté de la frontière allemande. L'instabilité se généralisera l'après-midi sur les reliefs pyrénéens ainsi que sur le Massif central où des orages éclateront. La zone confrontée à ce risque orageux s'étendra par la suite vers les Ardennes, en passant par le Centre-Val de Loire, la Bourgogne et la région parisienne. Les températures nocturnes ne descendront pas en dessous de 17 à 24 degrés dans la moitié nord et même 25 degrés sur Paris. Il fera tout de même un peu plus frais sur la Bretagne. Sur la moitié sud, le thermomètre affichera en fin de nuit entre 17 et 23 degrés. Les températures caniculaires de l'après-midi seront sensiblement similaires à aujourd'hui dans les terres avec 33 à 39 degrés, localement 40 degrés. Au bord de l'eau, les maximales seront comprises entre 25 et 32 degrés.

