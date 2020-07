Canicule et orages : 40,5°C enregistrés en Île-de-France, et ça va continuer à chauffer !

MÉTÉO - Ce vendredi, 32 départements d'une bande allant du nord au sud-est sont placés en vigilance orange par Météo-France, pour canicule et orages violents.

C'était annoncé, et ça se produit : il fait chaud, très très chaud ! Les 1ers 40°C de l'année ont été atteints en Île-de-France, avec 40,1°C relevés à 13h48 à la station météo de Gometz-le-Châtel, dans l'Essonne. Une heure plus tard, on enregistrait 40,5°C à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), il fait 39,3°C dans Paris (parc Montsouris). Désormais le mercure baisse au sud de la capitale avec les premiers orages. Ailleurs dans le nord et l’est, il fait entre 36 et 39°C.

Dieppe, station balnéaire la plus chaude de France avec 38,1°C

A noter les 39,5°C de l’aéroport d’Orly, 6eme valeur la plus élevée pour cette station depuis le début des relevés en 1921, derrière les températures des canicules de 2003 et 2019. Autre valeur remarquable : 38,1°C sur la côte normande, à Dieppe. C’est la station balnéaire de France où il fait le plus chaud aujourd’hui ! Les températures devraient atteindre 41°C en régions lyonnaise et auxerroise, 40°C à Bourges, Dijon et Ambérieu, 39 à Orléans, Besançon ou encore Grenoble. Avec un ciel se voilant au fil de l’après-midi et une atmosphère devenant lourde, le ressenti s’annonce éprouvant, en particulier dans les grandes villes.

La nuit devrait également être étouffante dans toutes ces régions, avec des minimales ne descendent pas en dessous de 20 à 22°C et même 24°C dans les départements placés en vigilance orange canicule et dans le sud-est. Pour rappel, Météo-France a placé 32 départements en vigilance orange aujourd'hui (voir la carte ci-dessous). Sont concernés par l'alerte canicule : l'Ain (01), l'Ardèche (07), la Côte-d'Or (21), le Doubs (25), la Drôme (26), l'Isère (38), le Jura (39), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71), la Savoie (73) et Haute-Savoie (74). Dix-neuf autres départements sont, eux, placés en alerte orage par l'institut météorologique : l'Aisne (02), l'Aube (10), la Cher (18), le Loiret (45), la Marne (51), la Nièvre (58), le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62), Paris et la petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), l'Yonne (89), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95).

Samedi : encore 40°C dans le Gard

Avec l’arrivée de quelques orages par l’ouest, le mercure deviendra plus respirable dans de nombreuses régions. Il n’y en qu’entre la plaine d’Alsace, la vallée du Rhône et l’arrière-pays méditerranéen où les thermomètres pourront encore dépasser les 35°C l’après-midi. Des pointes à 40°C sont encore attendues, cette fois dans le département du Gard. Ailleurs, si la chaleur s’annonce nettement moins intense, les maximales pourront encore culminer à 30-32°C, en particulier entre le sud-ouest et le nord-est.

Dimanche : fin de canicule, sauf dans le sud-est

La période de canicule prendra fin dimanche, le mercure repassant sous les 30°C l’après-midi. Il n’y a que dans le sud-est où le seuil de très forte chaleur fixé à 35°C pourra être ponctuellement dépassé. Malgré cet épisode encore plus long dans les départements méditerranéens, la vigilance canicule n’est pas activée dans le sud-est en raison de seuils de températures plus élevés. Par ailleurs, les valeurs attendues n’atteindront pas les records absolus établis lors des canicules de l’année dernière, tels que les 46°C de Vérargues (Hérault) et les 42,6°C de Paris alors que la durée de cet épisode sera également beaucoup plus courte.