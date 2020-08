Alerte canicule : 9 départements en vigilance rouge, 53 en orange

Le week-end sera chaud, si ce n'est brûlant ! Météo France a placé ce vendredi neuf départements en alerte rouge canicule. Il s'agit de l'Eure et de la Seine-Maritime en Normandie, ainsi que de sept départements d'Ile-de-France : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

En revanche, le ciel deviendra temporairement plus chargé du nord au centre avec quelques ondées éparses. Sur le Massif Central, des orages isolés éclateront l'après-midi et pourront être localement soutenus. Les orages seront plus fréquents sur les Pyrénées, principalement en fond de chaîne, accompagnés de bonnes rafales de vent. Quelques averses parfois orageuses pourront également se développer sur les Alpes frontalières.

Le thermomètre sera toujours au plus haut samedi. Les températures minimales iront de 16 à 22 degrés. Les maximales varieront entre 26 et 32 degrés sur la Bretagne et l'ensemble du littoral. Ailleurs, elles atteignent 33 à 40 degrés. Vendredi, 35 degrés ont été relevés à Lille, 36 à Paris et jusqu'à 39 degrés à Bordeaux et Nantes. Les températures attendues samedi seront donc similaires.

Cet épisode caniculaire sera durable, au moins jusqu'à mardi. Une dégradation orageuse devrait y mettre fin, par l'ouest à partir de mercredi. "La sévérité attendue de l'épisode pourrait le placer dans le Top 5 des dernières décennies", prévient Météo France. Toutefois, "loin derrière 2003 et 2006".