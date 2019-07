Météo : alerte levée sur les sept départements en vigilance orange

INCENDIE





Des incendies de cultures et de végétation ont ravagé plus d'un millier d'hectares en Normandie, dans le Centre et en Lorraine jeudi, sous l'effet conjugué de la canicule et de la sécheresse, a appris l'AFP auprès des préfectures et des pompiers.





"C'est une situation inédite dans le département du Loiret", a déclaré à l'AFP Ludovic Pierrat, secrétaire général adjoint de la préfecture. "On avait prévu des incendies mais pas de cette ampleur."





Vers 20H00, 572 hectares de végétation et de cultures, essentiellement du chaume, avaient brûlé, avec des fronts de flamme atteignant parfois 2 kilomètres, a-t-il précisé.