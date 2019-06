Orages : 11 départements de l'Est de la France placés en vigilance orange

Mardi, de fortes précipitations et des dégâts dans le nord du pays. En raison d'un épisode orageux accompagné de grêles et de violentes rafales de ventes, jusqu'à 18 départements avaient été placés en vigilance orange par Météo France. Une alerte levée dans tous les départements, après le passage de l'orage en Île-de-France et dans les Hauts-de-France en fin d'après-midi. Dans la soirée, ils persistaient dans le Grand Est, mais à une intensité insuffisante pour nécessiter une vigilance orange.





Débutant en début d'après-midi, aux environs de 16 heures et pouvant durer jusqu'à 22 heures, selon le bulletin, cette situation fortement orageuse a touché, dans un premier temps, l'Île-de-France et la Bourgogne, avant de s'étendre sur les Hauts-de-France et l'est du Grand-Est. "Ces orages ont été marqués par une forte activité électrique avec notamment plus de 3.000 impacts de foudre sur les Hauts de France", a notamment ajouté Météo France dans son dernier bulletin.