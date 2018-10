Orages et inondations : 7 départements du Sud en alerte orange, 100 mm de pluie en 2 heures sur la Corse

"La zone pluvieuse s'étend de l'Hérault au Gard et aux Bouches du Rhône et au Var, et atteint aussi le sud-est de la Corse. Les pluies sont par moments assez intenses", affirme Météo France. Sur l'est de la Corse, il est tombé 100 mm de pluie en moins de 2 heures entre Porto-Vecchio et Solenzara, indique Météo France.