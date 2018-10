Pluie et inondations : 4 départements du nord-est en alerte orange

Vigilance en Normandie. L'Eure et la Seine-Maritime ont été placés en alerte orange ce samedi pour pluie et inondations, rejoignant Calvados, l'Orne, déjà en vigilance. En cause, de très fortes précipitations avec des cumuls attendus dans la nuit qui équivalent à la quantité habituellement recueillie au cours d'un mois d'octobre normal.





Les pluies progressaient vers l'Est en milieu d'après-midi et concernaient la Bretagne, l'ouest des Pays-de-la-Loire et le département de la Manche. La dépression va continuer son cheminement vers l'Est et en soirée, les pluies s'intensifieront sur l'est de la Bretagne puis la Basse-Normandie, le Maine et la Haute-Normandie. Quelques coups de tonnerre pourront accompagner ces précipitations, selon les prévisions de Météo France.