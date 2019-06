Tempête Miguel : 8 départements du centre ouest placés en vigilance orange

La tempête baptisée Miguel se confirme pour la journée de vendredi. Demain, les côtes atlantiques pourront subir des rafales de l'ordre de 110 à 120 km/h, localement 130 km/h sur les îles et les caps exposés. Cela se renforcera dès la fin de nuit ou le début de matinée alors que le maximum d'intensité sur les côtes est prévu entre 10h et 12h.





Dans l'intérieur des terres des départements en vigilance orange, cela soufflera autour de 100 km/h, localement 130 km/h (Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire et Centre-Val de Loire) plutôt entre 12h et 17h. La Bretagne sera concernée en soirée, en même temps que l'Île-de-France et la Normandie qui pourront subir des rafales à 80-90 km/h.