Attention, la neige revient en plaine à partir de ce week-end !

Avec le retour à des températures dignes d’un mois de janvier, la perturbation qui va aborder le pays dans la nuit de vendredi à samedi pourrait bien donner un peu de neige samedi matin entre le Maine, la Beauce, les collines du Perche et le Pays de Caux. Il faut s’attendre à un saupoudrage tout au plus, quelques flocons pourront également se mêler à la pluie de manière anecdotique dans le courant de la journée vers la Picardie voire même l’Île-de-France. Les quantités seront en revanche plus importantes sur le Massif Central et les hauteurs du Limousin avec 5 cm attendus dès 400 mètres d’altitude.





La nuit suivante, ce front faiblement actif gagnera le quart nord-est et apporte là aussi un peu de neige. Les sols de Champagne, de Lorraine, d’Alsace et de Côte-d’Or pourront blanchir alors que des cumuls de l’ordre d’une dizaine de centimètres sont attendus sur les Vosges et le Jura. Les quantités seront similaires sur les reliefs de l’Auvergne et des Pyrénées.