De la pluie et du vent : une journée bien agitée sur la plupart des régions

De la Bretagne et les Hauts-de-France jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie, après une matinée sous un ciel le plus souvent couvert et des pluies parfois marquées, le temps deviendra plus variable l'après-midi avec quelques éclaircies, mais ces dernières seront souvent contrariées par des passages nuageux accompagnés de nombreuses averses.

Ces giboulées pourront donner localement du grésil, alors que le vent d'ouest se renforcera jusqu'à 80 à 100 km/h sur les côtes de la Manche et l'Atlantique, jusqu'à 70 à 90 km/h dans les terres.