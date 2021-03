Nouveau coup de vent ce week-end... avant le retour du froid la semaine prochaine

Tout le monde le sait : le mois de mars est célèbre pour ses giboulées mais aussi pour ses changements temps aussi brutaux que fréquents. Ces derniers jours en ont été les témoins avec du soleil et du froid en début de semaine puis à nouveau la douceur mais avec beaucoup d'agitation en fin de semaine. Pour ce week-end, cette météo chaotique va persister avant l'installation de conditions plus calmes la semaine prochaine, synonymes d'éclaircies mais aussi d'une baisse des températures... Pulls et bonnets pourront donc service à nouveau d'ici quelques jours !

Après une fin de semaine placée sous le signe de l'instabilité avec de fréquentes averses, du vent parfois fort et une relative douceur, le week-end débutera avec le même programme. Samedi matin, une nouvelle perturbation apportera de la pluie dans le nord-ouest. Elle s'accompagnera également d'un coup de vent avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h dans l'intérieur des terres et 100 à 120 km/h sur les côtes de la Manche. Au fil des heures, les pluies poursuivront leur route vers l'est pour s'étirer dans l'après-midi de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace. À l'arrière, un ciel de traîne se mettra en place avec une alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses parfois ponctuées de grésil et d'orages avec encore de bonnes bourrasques. Le soleil résistera uniquement dans le sud-est, depuis les Pyrénées jusqu'à la Côte-d'Azur et la Corse.

Dimanche, les pluies se montreront plus discrètes mais des averses resteront d'actualité du sud-ouest aux régions de l'est, avec de la neige sur tous les massifs dès 700 à 1000 mètres d'altitude. En Méditerranée, le temps restera lumineux mais avec un mistral, une tramontane et un vent d'ouest de plus en plus fort. Une amélioration se dessinera également par la Manche et la Vendée avec le retour d'éclaircies mais avec un vent de nord-ouest un peu frais.

Les températures seront en baisse au cours du week-end. Samedi, la douceur dominera encore avec des minimales comprises entre 6 et 12°C dans l'ouest et entre 2 et 8°C dans l'est. L'après-midi, les maximales varieront de 7 à 12°C sur les deux tiers nord et de 9 à 18°C plus au sud. La baisse sera réellement perceptible dimanche avec des minimales à un chiffre au lever du jour et des maximales s'échelonnant de 7 à 15°C, du nord au sud.