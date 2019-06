Canicule annoncée la semaine prochaine, jusqu’à 40°C à l’ombre, consultez les prévisions

Alors que les valeurs redeviendront de saison samedi, la chaleur commencera à s’intensifier dans la moitié sud dès dimanche. Localement, les maximales approcheront des 35°C (seuil de très fortes chaleurs) entre la Gironde et les Landes. Plus généralement, les valeurs seront supérieures à 30°C en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les seuils de canicule pourront être approchés à partir de lundi avec jusqu’à 33-34°C des régions centrales à la vallée du Rhône et des pointes à 35°C dans l’intérieur de l’Aquitaine et de la Provence.





Mais c’est véritablement à partir de mardi que la canicule proprement dite s’installera. Un large quart sud-est connaîtra alors des températures autour de 35°C et jusqu’à 38°C en région PACA. Mercredi et jeudi, ce sont toutes les régions situés entre les Pyrénées et les frontières de l’est qui subiront des valeurs étouffantes avec de 34 à 37°C et jusqu’à 40°C dans le sud-est. En Île-de-France, la barre des 35°C sera approchée. À partir de vendredi, les températures pourraient sensiblement baisser dans l’est mais pas dans le sud-est où la canicule pourrait s’éterniser. Pendant ce temps, les valeurs seront un peu moins élevées dans le nord-ouest où des averses se succéderont, limitant l’envolée du mercure.